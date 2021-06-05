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Самолет

На грани катастрофы: в Молдове произошло ЧП с участием самолета

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Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210605/35006199/na-grani-katastrofy-v-moldove-proizoshlo-chp-s-uchastiem-samoleta.html

Авиапроисшествие близ населенного пункта Гаурены Ниспоренского района: в Органе гражданской авиации Молдовы рассказали о ЧП с участием легкомоторного самолета.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Самолет Cessna 172, зарегистрированный как ER-COT, совершил вынужденную посадку за пределами аэродрома назначения в Хорештах.

"Авиапроисшествие с участием легкомоторного самолета. После обеда четвертого июня близ аэродрома в Хорештах легкомоторный самолет Cessna 172 вынужденно приземлился в поле. На борту находились четверо человек, включая пилота. Медицинская помощь без госпитализации потребовалась лишь пилоту. Пассажиры не получили никаких травм", – отметили в Органе гражданской авиации.

На данный момент проводится расследование происшествия.

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