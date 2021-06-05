ДТП в Кишиневе: люксовое авто превратилось в груду металла

Роскошное авто попало в аварию на одной из улиц молдавской столицы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и спасатели.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Киевская и Аэродромная в столичном секторе Рышкановка. Автомобиль марки Chrysler врезался в электрический столб. Столкновение оказалось таким сильным, что половина машины превратилась в груду металла.

Как заявила Sputnik пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, информация об инциденте поступила в Единую службу спасения 112 в 17.45.

"На место происшествия сразу же прибыл экипаж отдела документирования ДТП управления полиции муниципия Кишинев. Выяснилось, что 30-летний мужчина, управлявший автомобилем Chrysler, не справился с управлением и врезался в электрический столб", – отметила собеседница.

В результате столкновения, как сообщила Стати, пострадавшему водителю оказали медицинскую помощь на месте происшествия, а затем доставили в больницу.

Начато расследование для выяснения всех обстоятельств дела.

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