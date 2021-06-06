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Полиция

Серьезное ДТП в Фалештском районе: погиб один человек

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210606/35016973/Sereznoe-DTP-v-Faleshtstkom-rayone-voditel-pogib.html

Авария с участием мотокультиватора: врачам бригады скорой помощи не удалось спасти мужчину, который управлял этим устройством.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Серьезная авария близ села Мэрэндень Фалештского района произошла поздно вечером в субботу. Автомобиль Volkswagen лоб в лоб столкнулся с мотокультиватором. Об этом сообщила Sputnik пресс-секретарь местного инспектората полиции Евгения Молчанова. 

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По ее словам, инцидент произошел примерно в 22.00. По предварительным данным, 57-летний местный житель управлял мотокультиваротором и по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Volkswagen, который двигался в противоположном направлении. За рулем машины находился 51-летний мужчина. Полиция предполагает, что водитель авто не был в состоянии алкогольного опьянения. 

В результате столкновения 57-летнему мужчине понадобилась медицинская помощь. Однако врачам скорой не удалось его спасти, он скончался на месте происшествия.

Начато расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента.

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