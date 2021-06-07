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Перевозки

ANTA провело проверки на национальных и международных маршрутах

© Pixabay / MichaelGaida
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Результатом проверок стали штрафы и временные лишения нескольких десятков водителей прав на управление транспортным средством.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Национальное агентство автомобильного транспорта Молдовы (ANTA) провело с 24 мая по 7 июня ряд мероприятий, направленных на предотвращение и пресечение незаконных пассажирских и грузовых перевозок на национальных и международных маршрутах.

В рамках мер по мониторингу и контролю Агентство организовало проверки, помимо Кишинева и Бельц, почти в 20 населенных пунктах республики, а также на маршрутах, соединяющих восемь контрольно-пропускных пунктов на государственной границе Молдовы.

"За выявленные нарушения были выписаны штрафы в размере 15 102 условных единиц или 755 100 леев. 35 водителей были временно лишены прав на управление транспортным средством", - сообщает официальный сайт Агентства.

Кроме того, 14 экономических агентов, занимающихся организацией автомобильных перевозок, были оштрафованы на 150 000 леев за несоблюдение положений Кодекса автомобильного транспорта.

 

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