Столичная полиция за неделю задержала 73 человека

Часть из них взята под стражу за совершение разнообразных преступлений, часть - как государственные должники.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Кишиневское Управление полиции отчиталось о результатах своей работы за минувшую неделю.

В ведомстве сообщают, что наиболее активно в период с 31 мая по 6 июня действовали отделы расследования преступлений и общественной безопасности, а также Батальон патрулирования и оперативного реагирования. Сотрудники столичного Управления в первую очередь были сконцентрированы на мерах по розыску и задержанию лиц, которые совершили уголовные преступления и находятся под следствием, разными способами избегая при этом явки в правоохранительные органы.

"Так, с 31 мая по 6 июня полиция задержала 73 человека, находящихся под следствием, из них 48 человек задержаны за совершение различных видов преступлений и уклонились от явки в органы уголовного розыска", - сообщает официальный сайт кишиневского полицейского ведомства.

Кроме того, еще 25 человек задержаны как государственные должники.

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