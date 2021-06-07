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Пробирки с кровью

Прокуратура задержала главу Республиканского центра переливания крови

© Sputnik / Евгений Биятов
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Sputnik Молдова
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Его, а также заместителя директора Агентства государственных закупок обвиняют в злоупотреблении служебным положением.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Антикоррупционной прокуратурой Молдовы начато уголовное расследование против сотрудников Республиканского центра переливания крови (CRTS), а также неких лиц, наделенных полномочиями принимать решения в Агентстве государственных закупок.

Подозреваемых обвиняют в злоупотреблении служебным положением.

"Кроме того, за попытку мошенничества Антикоорупционная прокуратура возбудила еще одно уголовное дело в отношении экономического агента. В частности, при участии руководства Центра переливания крови фирма попыталась осуществить махинацию в процессе установки аппарата для плазмафереза в городской больнице Бельц. Бывший в употреблении аппарат пытались выдать за новый импортный, при этом получив финансирование из внешних источников", - сообщает официальный интернет-ресурс Генеральной прокуратуры РМ.

Как сообщает ведомство, в рамках уголовного дела задержаны трое - директор и юрист Республиканского центра переливания крови, а также заместитель директора Агентства государственных закупок.

Ведется следствие.

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