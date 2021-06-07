ДТП со смертельным исходом в Хынчештах: что произошло

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik, Алина Мунтяну. Серьезное ДТП произошло на трассе Хынчешты-Мерешаны: 87-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и его сбила машина. Информацию Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Инспектората полиции Хынчешт Кристина Викол.
По данным полиции, за рулем автомобиля находился 67-летний мужчина.
Пешехода доставили в больницу. Однако в результате полученных травм он скончался.
Сотрудники полиции начали расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>