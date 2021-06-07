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ДТП

ДТП со смертельным исходом в Хынчештах: что произошло

© Photo : IP Hâncești
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210607/35025926/DTP-so-smertelnym-iskhodom-v-Khyncheshtakh-chto-proizoshlo.html

Мужчина в возрасте 87 лет скончался после того, как его сбила машина в момент, когда он переходил дорогу в неположенном месте.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik, Алина Мунтяну. Серьезное ДТП произошло на трассе Хынчешты-Мерешаны: 87-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и его сбила машина. Информацию Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Инспектората полиции Хынчешт Кристина Викол.

Accident grav la Hâncești
© Photo : IP Hâncești
ДТП

По данным полиции, за рулем автомобиля находился 67-летний мужчина.

Пешехода доставили в больницу. Однако в результате полученных травм он скончался. 

Сотрудники полиции начали расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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