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Пожар на Чеканах

Фото, видео: в Кишиневе серьезный пожар: густой дым над сектором Чеканы

© Sputnik / Vadim Rusu
Происшествия
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/07/35027688.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210607/35027638/v-kishineve-sereznyy-pozhar-gustoy-dym-na-cekanakh.html

Густой черный дым поднимается над сектором Чеканы. По предварительной информации, туда уже направляются пожарные.

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. В Кишиневе серьезное возгорание в секторе Чеканы. По первой информации Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД, горит склад. 

Подробнее об этом инциденте корреспонденту Sputnik Молдова рассказала пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу. 

"Густой дым на Чеканах. По первой информации, это улица Вадул луй Водэ, 100, там находится склад. Туда направляются пожарные", - заявила Пушкашу. 

По ее словам, больше информации об этом происшествии появится позже. 

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