Фото, видео: в Кишиневе серьезный пожар: густой дым над сектором Чеканы

Густой черный дым поднимается над сектором Чеканы. По предварительной информации, туда уже направляются пожарные.

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. В Кишиневе серьезное возгорание в секторе Чеканы. По первой информации Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД, горит склад.

Подробнее об этом инциденте корреспонденту Sputnik Молдова рассказала пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.

"Густой дым на Чеканах. По первой информации, это улица Вадул луй Водэ, 100, там находится склад. Туда направляются пожарные", - заявила Пушкашу.

По ее словам, больше информации об этом происшествии появится позже.

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