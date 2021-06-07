Фото, видео: в Кишиневе серьезный пожар: густой дым над сектором Чеканы

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. В Кишиневе серьезное возгорание в секторе Чеканы. По первой информации Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД, горит склад.
Подробнее об этом инциденте корреспонденту Sputnik Молдова рассказала пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.
"Густой дым на Чеканах. По первой информации, это улица Вадул луй Водэ, 100, там находится склад. Туда направляются пожарные", - заявила Пушкашу.
По ее словам, больше информации об этом происшествии появится позже.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>