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Пожар на Чеканах

Крупный пожар в секторе Чеканы: спасатели предоставили подробности инцидента

© Sputnik / Vadim Rusu
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Столичные спасатели сообщили о локализации пожара на складе с топливом в кишиневском секторе Чеканы.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Пожар в столичном секторе Чеканы локализовали: возгорание произошло на складе, расположенном по улице Вадул-луй-Водская, 100. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

"Звонок в Службу "112" поступил в 14.48. Согласно полученной информации, пламя охватило склад. На место происшествия были немедленно отправлены 6 оперативных бригад. Прибывшие на место происшествия пожарные определили, что огонь охватил склад, на котором хранилось 700 литров дизельного топлива. Пожар локализовали в 15.08", – отметили в инспекторате.

В ведомстве сообщили, что во время спецоперации спасатели вытащили из охваченного огнем склада два газовых баллона, "таким образом удалось избежать взрыва". "В результате инцидента никто не пострадал. Огонь уничтожил склад с топливом, а также транспортное средство Mitsubishi", – уточнили в инспекторате.

В ведомстве также заявили, что специалистам предстоит выяснить обстоятельства и причины инцидента.

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