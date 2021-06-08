Бетонная плита едва не упала на головы прохожих в центре Кишинева

Спасателям пришлось демонтировать бетонную плиту, которая угрожала упасть на головы прохожих с седьмого этажа многоэтажки в центре Кишинева.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Вечером 7 июня сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) вынуждены были демонтировать бетонную плиту, которая могла упасть с 7-го этажа многоквартирного дома на улице Негруцци, 10, в центре Кишинева. Об этом сообщает пресс-служба ГИЧС.

"Звонок в службу 112 поступил в 19.00. По первой информации, бетонная плита висела на 7-м этаже и представляла реальную опасность для жителей и прохожих. Три спасательных бригады прибыли на место и сумели устранить опасность в течение 30 минут", - сообщают в пресс-службе спасателей.

Плита была разрезана и демонтирована с помощью лестницы, предоставленной IGSU. На данный момент место, где она висела, является безопасным для людей. По данным ИГСУ, за последние 24 часа сотрудники учреждения вмешались в 33 рисковые ситуации.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova