Обвал грунта в Вулканештах: местные власти собирают комиссию по ЧС

КОМРАТ, 8 июн - Sputnik, Максим Топал. Обвал грунта произошел в жилом микрорайоне города Вулканешты. Обрушился участок земли, по которому жителями была проложена пешеходная дорожка. Инцидент произошел накануне вечером на улице 50 лет Октября.

По данным местных органов власти, на месте провала земли в 1970-х годах был установлен пожарный гидрант, обеспечивающий подачу воды для тушения огня. Долгое время он не использовался, и на этом месте складировался грунт, который и обвалился, сказали в примэрии.

В непосредственной близости от места ЧП находятся многоэтажные дома, гаражи и хозяйственные постройки жителей. На место происшествия выехали сотрудники полиции и управления чрезвычайных ситуаций.

© Photo : Примэрия города Вулканешты В городе Вулканешты произошел обвал грунта

В то же время главный архитектор Вулканештского района Николай Савастин, говоря об этом обвале грунта, представил совершенно другую информацию. По словам специалиста, там обрушилась выгребная яма, которую построили в годы, когда централизованной канализации в городе еще не было.

"В микрорайоне было построено двухэтажное многоквартирное здание и, поскольку стоки необходимо было куда-то сливать, был выкопан этот септик размером приблизительно четыре метра на два с половиной, глубиной до трех метров. После строительства городской системы канализации эту яму перекрыли бетонными плитами. Спустя время участки земли начали делить и продавать под гаражи. Собственник участка начал работу по строительству гаража, и, видимо, из-за этих работ и случился обвал", - рассказал Николай Савастин.

Над обрушившейся землей была пешеходная дорожка, по которой регулярно ходили местные жители. По словам архитектора, в момент обвала грунта на этом месте никого не было и благодаря этому никто не пострадал.

Работу по устранению последствий обвала земли местные власти уже начали. Место обвала было частично засыпано землей, которую еще предстоит утрамбовать. Ориентировочный объем необходимого грунта составляет около 200 кубометров.

Сегодня в Вулканештах запланировано проведение экстренного заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будет рассматриваться вопрос "об устранении сложившейся ситуации и избежании более масштабных последствий, а именно разрушения жилых домов и т. д.".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova