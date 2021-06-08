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Банковские карты. Архивное фото

В Кишиневе женщина нашла банковскую карту и потратила с нее 8800 леев

© Sputnik / Владимир Трефилов
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210608/35045580/v-kishineve-zhenschina-nashla-bankovskuyu-kartu-i-potratila-s-nee-8800-leev.html

Вместо того чтобы вернуть утерянную карту владельцу, жительница столицы совершила с ее помощью несколько покупок.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Сотрудниками отдела по расследованию преступлений Инспектората полиции столичного сектора Рышкановка задержана 43-летняя жительница Кишинева. Женщина обвиняется в краже денег с банковской карты.

"Некоторое время назад в полицию обратился молодой мужчина, сообщивший, что с его электронной карточки была украдена внушительная сумма. В ходе расследования полиция установила, что утерянный потерпевшим бумажник, в котором лежала и карта, нашла подозреваемая.

Женщина оплатила чужой картой несколько покупок, в результате нанесенный владельцу ущерб составил 8800 леев. Действия подозреваемой были также зафиксированы уличными камерами наблюдения", – сообщает молдавское полицейское ведомство.

В ходе расследования женщина полностью признала свою вину. За совершенное преступление ей грозит наказание в виде штрафа до 67 500 леев или тюремный срок до четырех лет.

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