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Погранполиция

На молдавской границе задержали приговоренного к тюрьме

© Photo : Facebook / Poliţia de Frontieră
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Мужчина передвигался вдоль границы, никак не согласовав свое нахождение в приграничной зоне, чем и привлек к себе внимание.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. На молдавско-румынской границе задержали мужчину, приговоренного к тюремному заключению. Об этом сообщили в Погранполиции Молдовы.

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© Sputnik / Евгений Биятов
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Как отметили в ведомстве, инцидент произошел в Кагульском районе: патруль заметил машину, двигавшуюся по защитной дамбе вдоль госграницы. Патрульные также обратили внимание на то, что двое мужчин пытались открыть автомобиль, съехавший с трассы в кювет.

"Установлено, что водитель является уроженцем села Зарнешты Кагульского района, второй мужчина не смог предоставить документы, удостоверяющие личность, но, по его словам, он уроженец села Андрушул де Жос", – говорится в сообщении Погранполиции.

В ведомстве добавили, что ни один из этих граждан не согласовывал пребывание в приграничной зоне, особенно в ночное время. 

"После проверки по базе данных личность человека без документов была подтверждена, но было установлено, что он объявлен в розыск правоохранительными органами. В конце 2020 года мужчина был приговорен к тюремному заключению за совершение ограбления", – подчеркнули в Погранполиции.

О случившемся уведомили Инспекторат полиции Кагула. Находившегося в розыске задержали.

Кроме того, обоих оштрафовали за нарушение пограничного режима.

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