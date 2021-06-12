На молдавской границе задержали приговоренного к тюрьме

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. На молдавско-румынской границе задержали мужчину, приговоренного к тюремному заключению. Об этом сообщили в Погранполиции Молдовы.
Как отметили в ведомстве, инцидент произошел в Кагульском районе: патруль заметил машину, двигавшуюся по защитной дамбе вдоль госграницы. Патрульные также обратили внимание на то, что двое мужчин пытались открыть автомобиль, съехавший с трассы в кювет.
"Установлено, что водитель является уроженцем села Зарнешты Кагульского района, второй мужчина не смог предоставить документы, удостоверяющие личность, но, по его словам, он уроженец села Андрушул де Жос", – говорится в сообщении Погранполиции.
В ведомстве добавили, что ни один из этих граждан не согласовывал пребывание в приграничной зоне, особенно в ночное время.
"После проверки по базе данных личность человека без документов была подтверждена, но было установлено, что он объявлен в розыск правоохранительными органами. В конце 2020 года мужчина был приговорен к тюремному заключению за совершение ограбления", – подчеркнули в Погранполиции.
О случившемся уведомили Инспекторат полиции Кагула. Находившегося в розыске задержали.
Кроме того, обоих оштрафовали за нарушение пограничного режима.
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