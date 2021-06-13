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Пожар, архивное фото

Фото: пожар на севере Молдовы – сгорели дом, гараж и машина

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Четыре бригады пожарных боролись с пламенем в дачном секторе одного из городов страны, где загорелся дом.

КИШИНЕВ, 13 июн - Sputnik. Несколько бригад спасателей отправились на улицу Аеродромулуй близ города Рышканы, где вспыхнул пожар в двухэтажном доме и расположенном рядом гараже. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД страны (ГИЧС).

"Пожар произошел 12 июня. На место происшествия были направлены четыре команды пожарных. Они установили, что пламя охватило около 80% крыши дома, загорелись материальные ценности внутри помещения", – уточнили спасатели.

Кроме того, как отметили в ГИЧС, сгорел гараж и автомобиль модели Ford Escort, находившийся внутри.

Пожар на Чеканах
© Sputnik / Vadim Rusu
Крупный пожар в секторе Чеканы: спасатели предоставили подробности инцидента

"В результате оперативного вмешательства пожарным удалось вынести пять баллонов с газом, что могло спровоцировать взрыв. Пострадавших в результате пожара нет", – заявили в Генинспекторате.

Однако медицинская помощь все же понадобилась хозяину дома, который пребывал в шоковом состоянии. 

Обстоятельства и причину возгорания в настоящее время выясняют специалисты.

За последние 24 часа сотрудники ГИЧС выезжали на 30 срочных вызовов.

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