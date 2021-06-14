Стрельба в гагаузском селе: есть пострадавший

Бытовой конфликт на почве распития спиртных напитков привел к драке и стрельбе из охотничьего ружья.

КОМРАТ, 14 июн – Sputnik, Максим Топал. Драка с применением оружия произошла в минувшие выходные в гагаузском селе Котовское. Конфликт на бытовой почве возник между двумя местными жителями, один из которых – лесничий.

В результате пьяной ссоры 47-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, напал на лесничего, который в целях самообороны схватил ружье и выстрелил в обидчика.

Тот получил ранение дробью в ногу и был экстренно госпитализирован в комратскую районную больницу. Учитывая тяжесть ранения, пострадавшего перевели на лечение в Больницу скорой помощи Кишинева.

Примар села Георгий Палик от комментариев отказался.

О том, что случилось в селе, журналистам подробнее рассказал депутат Народного собрания от Котовского Николай Орманжи. Он хорошо знает обоих участников конфликта.

"Всему виной – спиртное. Ранее у них была потасовка, конфликт, который и спровоцировал случившееся. Я поехал в больницу с одной целью – чтобы не произошло дальнейшей эскалации конфликта, мести и так далее. Я говорил с пострадавшим, он сказал, что продолжения этой "истории" не будет. Мы не хотим "греметь" на всю республику", – отметил для Sputnik Орманжи.

Получившего выстрел мужчину в срочном порядке прооперировали.

"Выстрел из охотничьего ружья был осуществлен в стопу. Дробь расколола кость, врачи "собрали" кость, вынули лишнее. Предстоит еще одна операция. Медики говорят, что пока все идет хорошо", – добавил Орманжи.

Как сообщили в Управлении полиции Гагаузии, по данному факту было начато уголовное преследование по статье "Злостное хулиганство" с применением оружия.

Виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Лесничего, который совершил выстрел, задержали на 72 часа. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.

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