Авария на Леушенской трассе – спасателям пришлось извлекать водителя из машины

Водитель авто был эвакуирован сотрудниками Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) без каких-либо осложнений и немедленно доставлен в больницу.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Автомобиль Citroen столкнулся с КамАЗом недалеко от села Суручены Яловенского района на трассе, ведущей к Леушенам. Водителя, застрявшего в легковушке, пришлось извлекать из искореженной машины с помощью спецсредств, сообщают в ГИЧС.

"Звонок в службу 112 поступил в 11.37. После удара водитель автомобиля Citroen, мужчина 51 года, получил различные травмы и остался в поврежденной машине. На место прибыла бригада спасателей, которые провели работы по извлечению человека. Мужчина был эвакуирован из поврежденного автомобиля и немедленно доставлен в больницу", — сообщается в пресс-релизе инспектората.

Спасатели также провели работы по промывке трассы от разлитого топлива. Причину и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливает полиция.

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