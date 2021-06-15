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Днестр

Фото: спасатели достали из Днестра автомобиль

© Sputnik / Irina Leahova
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210615/35119970/foto-spasateli-dostali-iz-dnestra-automobil.html

Забывчивый владелец не поставил машину на стояночный тормоз, и она по крутому берегу скатилась в воду.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Водолазы поисково-спасательного отряда №1 Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций подняли со дна Днестра близ Кошницы легковой автомобиль марки Opel.

Владелец забыл поставить припаркованную машину на стояночный тормоз, в результате Opel покатился с крутого берега, упал в воду и затонул на глубине восьми метров.

"Чтобы достать автомобиль со дна, понадобилась помощь бригады водолазов, подъемный кран и четыре часа работы. В результате нам удалось вызволить машину из водного плена", – сообщает официальная страница ведомства в социальной сети.

ГИЧС также отмечает, что за последние сутки в Молдове помощь спасателей понадобилась в 24 случаях.

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