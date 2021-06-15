Фото: спасатели достали из Днестра автомобиль

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Водолазы поисково-спасательного отряда №1 Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций подняли со дна Днестра близ Кошницы легковой автомобиль марки Opel.
Владелец забыл поставить припаркованную машину на стояночный тормоз, в результате Opel покатился с крутого берега, упал в воду и затонул на глубине восьми метров.
"Чтобы достать автомобиль со дна, понадобилась помощь бригады водолазов, подъемный кран и четыре часа работы. В результате нам удалось вызволить машину из водного плена", – сообщает официальная страница ведомства в социальной сети.
ГИЧС также отмечает, что за последние сутки в Молдове помощь спасателей понадобилась в 24 случаях.
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