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Спасатели откачивают воду в жилых домах по всей Молдове

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210617/35149828/spasateli-dojdi-navodnenie-moldova.html

Причиной происшествия стали проливные ливни, которые в некоторых районах нанесли ущерб еще и сельскохозяйственным культурам.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Спасательные расчеты Генерального испектората чрезвычайных ситуаций за последние сутки откачали воду более чем в тридцати домохозяйствах по всей территории республики.

Так, в селе Валены Кагульского района помощь по откачке воды, затопившей помещения после ливней, понадобилась в десяти домах. Спасателям пришлось использовать три ремонтных машины и четыре мотопомпы.

"Вмешательство спасательных расчетов потребовалось также в домах Теленештского, Флорештского районов, в Гагаузии, в городах Окница, Сороки, Унгены, Дондюшаны, Криуляны, Леова, Сынжера. В некоторых районах пострадали площади с сельскохозяйственными культурами. На местах работают комиссии, оценивающие ущерб", – сообщает официальный интернет-ресурс ведомства.

В целом за минувшие сутки сотрудникам Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций пришлось оказывать помощь в 30 случаях.

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Теги:
затопление, наводнение, дождь

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