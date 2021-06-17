Спасатели откачивают воду в жилых домах по всей Молдове

Причиной происшествия стали проливные ливни, которые в некоторых районах нанесли ущерб еще и сельскохозяйственным культурам.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Спасательные расчеты Генерального испектората чрезвычайных ситуаций за последние сутки откачали воду более чем в тридцати домохозяйствах по всей территории республики.

Так, в селе Валены Кагульского района помощь по откачке воды, затопившей помещения после ливней, понадобилась в десяти домах. Спасателям пришлось использовать три ремонтных машины и четыре мотопомпы.

"Вмешательство спасательных расчетов потребовалось также в домах Теленештского, Флорештского районов, в Гагаузии, в городах Окница, Сороки, Унгены, Дондюшаны, Криуляны, Леова, Сынжера. В некоторых районах пострадали площади с сельскохозяйственными культурами. На местах работают комиссии, оценивающие ущерб", – сообщает официальный интернет-ресурс ведомства.

В целом за минувшие сутки сотрудникам Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций пришлось оказывать помощь в 30 случаях.

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