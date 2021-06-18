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ДТП возле Сэрата Галбенэ

Машина такси перевернулась в Хынчештском районе: три человека попали в больницу

© Photo : IP Hâncești
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210618/35161039/taksi-hynchesht-dtp.html

По предварительной информации, водитель не учел погодные условия и не справился с управлением. В результате он и два пассажира попали в больницу.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Водитель такси и два пассажира попали в больницу после того, как машина, в которой они ехали, перевернулась.

ДТП произошло в четверг вечером близ населенного пункта Сэрата Галбенэ в Хынчештском районе.

Полиция. Архивное фото
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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Информацию подтвердила Sputnik Молдова пресс-секретарь Инспектората полиции Хынчешт Кристина Викол.

По данным полиции, за рулем машины такси был 38-летний водитель из того же района. По предварительной информации, во время езды он не учел погодные условия, в результате чего не справился с управлением и авто перевернулось.

После аварии водителю и его двум пассажирам 20 и 32 лет понадобилась медицинская помощь, они были госпитализированы в районную больницу Хынчештского района.

В полиции выясняют все обстоятельства инцидента.

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Теги:
Хынчешты, ДТП

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