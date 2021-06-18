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Машины, угнанные в ЕС, продавали в Молдове

Внимание, покупающим авто: в Молдове продавали машины, угнанные из ЕС

© Photo : Poliția Republicii Moldova
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Полиция призвала граждан Молдовы быть внимательными при покупке новых машин: авто могут быть угнаны из стран Евросоюза.

КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. Правоохранительные органы Молдовы, Румынии и Венгрии расследуют дело об угоне автомобилей из стран Евросоюза с последующей их продажей в Молдове.

Пограничная полиция. Архивное фото
© Photo : Facebook / Poliţia de Frontieră
Гражданин Молдовы попался на границе с поддельными номерами авто

Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората полиции (ГИП).

По данным следствия, полиция наблюдала за преступной группировкой на протяжении четырех месяцев. В результате удалось установить, что подозреваемые работали с авто с измененными регистрационными номерами.

"Правоохранители задержали семь подозреваемых и конфисковали 25 автомобилей. Троих задержанных поместили под предварительный арест, еще трое находятся под домашним арестом, а один подозреваемый проходит по делу, находясь на свободе", – уточнили в ГИП.

Mașini furate din Europa și vândute în Moldova
© Photo : Poliția Republicii Moldova
Угнанная машина.

Следственные действия провели по запросу судебной комиссии из Венгрии, сообщившей о краже машин в ЕС на сумму более 12 миллионов леев.

Полиция продолжает искать всех участников преступной схемы, включая возможных сотрудников госорганов.

Mașini furate din Europa și vândute în Moldova
© Photo : Poliția Republicii Moldova
Одно из конфискованных авто.

Если вину подозреваемых докажут, им грозит от 4 до 10 лет лишения свободы.

Полиция призвала граждан Молдовы быть бдительными при покупке машин, чтобы не приобрести ранее украденный транспорт.

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