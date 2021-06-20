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Дорожный знак

В Кишиневе на пешеходном переходе сбили подростка — девочка в реанимации

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210620/35184630/kishineve-peshehodnyi-perehod-podrostok-reanimacia.html

По данным полиции, каждое третье дорожно-транспортное происшествие на дорогах страны происходит на пешеходных переходах.

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. В Кишиневе на пешеходном переходе на улице Христо Ботева автомобиль сбил 15-летнюю девочку, которая переходила улицу по зебре.

Столкновение произошло накануне вечером, около 21.30, сообщает полиция. На месте происшествия правоохранители выяснили, что автомобилем Dacia управлял 25-летний водитель.

Полиция. Архивное фото
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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Пострадавшая доставлена в больницу и находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются.

По данным Генерального инспектората полиции, за пять месяцев этого года в Молдове произошло 354 дорожно-транспортных происшествия, при этом 123 из них - на пешеходных переходах.

В ДТП пострадали 122 человека, четверо погибли. При пересечении улицы в неположенном месте пострадали 37 пешеходов, трое из них скончались.

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Теги:
полиция, пострадавшие, ДТП

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