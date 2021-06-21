Новое сообщение о бомбе в суде Кишинева: здание оцеплено

Сообщение о заложенной бомбе в здании суда сектора Центр поступило в понедельник. Ответственные службы оцепили зоны вокруг здания.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Новое сообщение о бомбе в суде Кишинева: неизвестный сообщил в Единую службу спасения 112, что в здании ведомства сектора Центр находится взрывное устройство.

Эту информацию подтвердили в кишиневской полиции.

На место выехали все ответственные специализированные службы. Территория вокруг здания была оцеплена. Люди, находившиеся внутри, эвакуированы.

По закону заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц (27,5-42,5 тысячи леев), или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы до 2 лет.

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