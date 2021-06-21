16:21 21 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.33
  • USD17.90
  • RUB0.25
  • RON4.33
  • UAH0.66
Поиск
Полиция вход запрещен

Новое сообщение о бомбе в суде Кишинева: здание оцеплено

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
Получить короткую ссылку
48 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/1e/32220804.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210621/35191461/novoe-soobschenie-o-bombe-v-sude-kishineva.html

Сообщение о заложенной бомбе в здании суда сектора Центр поступило в понедельник. Ответственные службы оцепили зоны вокруг здания.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Новое сообщение о бомбе в суде Кишинева: неизвестный сообщил в Единую службу спасения 112, что в здании ведомства сектора Центр находится взрывное устройство.

Эту информацию подтвердили в кишиневской полиции.

На место выехали все ответственные специализированные службы. Территория вокруг здания была оцеплена. Люди, находившиеся внутри, эвакуированы.

По закону заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц (27,5-42,5 тысячи леев), или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы до 2 лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео: сообщение о бомбе в здании суда Буюкан оказалось ложным
Полиция начала расследование по факту ложных сообщений о бомбах в судах Кишинева
Фото: новое сообщение о бомбе в суде сектора Буюкань

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: водная катастрофа – последствия сильных ливней в Крыму
США: Посол России Антонов вернулся в Вашингтон
Видео: вновь "перезагрузка" – посол России в США вернулся в Вашингтон
Какие зарплаты получают в Молдове и в соседних странах
Официальный рейтинг: зарплаты в Молдове и соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться