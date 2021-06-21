Сообщение о бомбе в судах Кишинева оказалось ложным: открыто уголовное дело

Полиция и другие ответственные службы не нашли подозрительных предметов в судах Кишинева, в которых якобы могло находиться взрывное устройство.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Полиция открыла уголовное дело по факту заведомо ложной информации о террористическом акте. Об этом заявили в Генинспекторате.

Речь идет о сообщении о взрывных устройствах в двух зданиях судов Кишинева – секторов Центр и Буюкань.

"После проверки в зданиях и на территории вокруг не было найдено подозрительных предметов или взрывных устройств", – говорится в сообщении полиции.

Ранее неизвестный сообщил в Единую службу спасения 112, что в здании ведомства сектора Центр находится взрывное устройство.

На место выехали все ответственные специализированные службы. Территория вокруг здания была оцеплена. Люди, находившиеся внутри, эвакуированы.

По закону заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц (27,5-42,5 тысячи леев), или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы до 2 лет.

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