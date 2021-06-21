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Международный аэропорт Кишинева

Драгоценности и старинные монеты: как их пытались перевезти через границу

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210621/35194728/dragotsennosti-perevesti-cherez-granitsu.html

Мужчина закупил драгоценностей за рубежом, а затем попытался с ними пересечь молдавскую границу без сопроводительных документов.

КИШИНЕВ, 21 июн - Sputnik. Незадекларированные ювелирные изделия, старинные монеты и предметы из драгоценных металлов обнаружены в личном багаже гражданина Молдовы. Об этом сообщили в Пограничной полиции страны.

Как отметили в ведомстве, инцидент зафиксировали на контрольно-пропускном пункте Международного аэропорта Кишинев.

Во время проверки ручной клади с помощью рентгеновского аппарата, пограничники определили несколько подозрительных предметов.

Погранполиция
© Photo : Facebook / Poliţia de Frontieră
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Было принято решение о дополнительном досмотре багажа, при котором были обнаружены украшения, монеты и предметы из драгоценных металлов.

"Гражданин Молдовы заявил, что некоторое время назад купил все в США. После этого, желая переехать в Великобританию взял купленное с собой. Однако на момент проверки у него не было сопроводительных документов", – уточнили в Погранполиции.

Об инциденте были проинформированы сотрудники Таможенной службы, дело находится на расследовании.

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Теги:
контрабанда, граница

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