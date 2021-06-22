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Колодец

Молдавские пожарные спасли человека, упавшего в колодец

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210622/35198069/moldavskie-pozharnye-spasli-cheloveka-upavshego-v-kolodets.html

К счастью, вызволенный из "холодного плена" молодой человек в итоге не получил никаких травм, но испытал сильный шок.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Сотрудники столичного Отряда спасателей и пожарных Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций РМ спасли 25-летнего мужчину, упавшего в колодец глубиной 15 метров.

"Происшествие случилось во дворе одного из домов города Кодру. Мужчина, поскользнулся и упал в колодец. О происшествии немедленно было сообщено в тревожную службу "112". На место выехала бригада пожарных, которых понадобилось не менее десяти минут, чтобы вытащить неосторожного мужчину из колодца", - сообщил официальный интернет-ресурс ведомства.

К счастью, молодой человек в итоге не получил никаких травм, но испытал сильный шок.

По данным Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, с начала нынешнего года это уже пятый случай в Молдове, когда спасателям приходится поднимать людей из колодцев.

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