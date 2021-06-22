Молдавские пожарные спасли человека, упавшего в колодец

К счастью, вызволенный из "холодного плена" молодой человек в итоге не получил никаких травм, но испытал сильный шок.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Сотрудники столичного Отряда спасателей и пожарных Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций РМ спасли 25-летнего мужчину, упавшего в колодец глубиной 15 метров.

"Происшествие случилось во дворе одного из домов города Кодру. Мужчина, поскользнулся и упал в колодец. О происшествии немедленно было сообщено в тревожную службу "112". На место выехала бригада пожарных, которых понадобилось не менее десяти минут, чтобы вытащить неосторожного мужчину из колодца", - сообщил официальный интернет-ресурс ведомства.

К счастью, молодой человек в итоге не получил никаких травм, но испытал сильный шок.

По данным Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, с начала нынешнего года это уже пятый случай в Молдове, когда спасателям приходится поднимать людей из колодцев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova