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Велосипед

ДТП: несовершеннолетний велосипедист погиб, еще один оказался в больнице

© Pixabay / Ette07
Происшествия
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Sputnik Молдова
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В больницу также доставлен 44-летний пассажир "Мерседеса". Полицейские утверждают, что в крови водителя присутствия алкоголя не обнаружено.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Около десяти часов вечера минувшего дня на въезде в село Бэлцаць Яловенского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб юный велосипедист.

"Установлено, что автомобиль Mercedes Sprinter под управлением 65-летнего мужчины, выезжавший из села Бэлцаць, совершил наезд на двух велосипедистов, двигавшихся в противоположном направлении. В результате столкновения 15-летний юноша скончался на месте, его сверстник доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести", - сообщили в молдавском полицейском ведомстве.

ДТП. Архивное фото
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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В больницу также доставлен 44-летний пассажир "Мерседеса".

Полицейские утверждают, что в крови водителя присутствия алкоголя не обнаружено.

В свете трагического происшествия сотрудники полиции еще раз напоминают, что велосипедистам в условиях плохой видимости обязательно надевать светоотражающий жилет или иметь светоотражающие элементы на предметах экипировки, а также обязательно обозначать любое свое намерение на дороге так, чтобы оно было предельно понятным всем участникам движения.

Кроме того, полицейское ведомство призывает водителей "проявлять уважение и предоставлять приоритет велосипедистам, которые в потоке автомобилей становятся крайне уязвимыми".

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Теги:
полиция, дтп

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