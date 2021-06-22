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Молдавские полицейские и конопля

Полиция уничтожила плантацию конопли и мака в Дурлештах

© Facebook / IP Leova
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210622/35204938/Politsiya-unichtozhila-plantatsiyu-konopli-i-maka-v-Durleshtakh.html

Следователи из Буюканского инспектората полиции в рамках операции МАК-2021 уничтожили плантацию конопли и мака, которую в своем огороде выращивал житель Дурлешт.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Запрещенные растения полицейские обнаружили во дворе дома по улице Иона Солтыса в столичном пригороде Дурлешты.

"50 растений каннабиса и мака, которые выращивал 56-летний мужчина, ранее судимый за различные преступления. За растениями ухаживал мужчина, который сообщил следователям, что выращивает их для собственного потребления без цели отчуждения", - сообщили в полиции.

Все обнаруженные растения были выкорчеваны, изъяты, опечатаны и доставлены в Центр судебно-технической экспертизы Генинспектората полиции для проведения специализированной экспертизы.

По результатам экспертизы мужчина будет привлечен к отвественности в соответствии с действующим законодательством.

В то же время полиция обращается к гражданам с просьбой сообщить по номеру 112 или обратиться в ближайшее отделение полиции при обнаружении таких нарушений.

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Теги:
наркотики, Молдова, Дурлешты, конопля, полиция

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