Запрет не помеха: мужчина из Молдовы попытался незаконно въехать на Украину

Гражданин Молдовы получил запрет за въезд в соседнее государство, однако, все-равно предпринял попытку попасть туда, направляясь к своей к семье.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Планы гражданина Молдовы нелегально въехать на территорию Украины сорвали сотрудники пограничной полиции КПП Тудора. Об этом сообщили в молдавской Погранполиции.

"Патруль заметил человека, который намеревался незаконно перейти государственную границу. 55-летний нарушитель был задержан", – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили правоохранители, на допросе мужчина признался в совершении незаконных действий.

По его словам, ему был запрещен въезд в соседнюю страну, но он все же пытался туда попасть, поскольку хотел присоединиться к своей семье, проживающей там.

Мужчине грозит штраф в размере или лишение свободы на срок до 2 лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova