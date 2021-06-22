00:02 23 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.32
  • USD17.92
  • RUB0.25
  • RON4.33
  • UAH0.66
Поиск
Автомобильный пункт пропуска на украинской границе

Запрет не помеха: мужчина из Молдовы попытался незаконно въехать на Украину

© Sputnik / Александр Полегенько
Происшествия
Получить короткую ссылку
20 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/08/1c/31475233.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210622/35214014/muzhchina-iz-moldovy-pytalsya-proniknut-ukrainu.html

Гражданин Молдовы получил запрет за въезд в соседнее государство, однако, все-равно предпринял попытку попасть туда, направляясь к своей к семье.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Планы гражданина Молдовы нелегально въехать на территорию Украины сорвали сотрудники пограничной полиции КПП Тудора. Об этом сообщили в молдавской Погранполиции. 

"Патруль заметил человека, который намеревался незаконно перейти государственную границу. 55-летний нарушитель был задержан", – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили правоохранители, на допросе мужчина признался в совершении незаконных действий.

По его словам, ему был запрещен въезд в соседнюю страну, но он все же пытался туда попасть, поскольку хотел присоединиться к своей семье, проживающей там. 

Мужчине грозит  штраф в размере или лишение свободы на срок до 2 лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Приграничный КПП "Липканы-Рэдэуцы Прут" возобновляет работу
Один из КПП на молдавской границе временно приостановил работу
Важно при пересечении границы Молдовы: какие КПП закрыты
Теги:
граница, незаконное пересечение, КПП

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: боль от утрат и вера в победу – какими были первые дни войны
День памяти и скорби: Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
Видео: "Вечная слава павшим" – Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Рейтинг расходов участников парламентских выборов
Рейтинг расходов участников парламентских выборов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться