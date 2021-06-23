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В Кишиневе загорелся новострой

Фото: в Кишиневе горит новостройка - на месте работают шесть пожарных бригад

© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Утром в среду новый многоквартирный дом в столице был охвачен пламенем. Несколько пожарных команд пытаются найти и потушить пожар.

КИШИНЕВ, 23 июня - Sputnik. На верхних этажах жилого дома в Кишиневе произошел пожар. Шесть пожарных команд прибыли на место, чтобы определить очаг возгорания и потушить огонь. Как сообщила Sputnik Moldova пресс-секретарь Генинспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу, пожарные определили, что загорелась часть вентиляционной трубы со 2-го по 10-й этаж здания.

В Кишиневе загорелся новострой
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
В Кишиневе загорелся новострой

"Утром 23 июня пожарные ГИЧС из Кишинева прибыли на место, чтобы потушить пожар, возникший в жилом доме на улице Чуфля, 1 А. Звонок в службу 112 поступил в 11.19. Согласно первой зафиксированной информации, пламя наблюдалось на верхних этажах нового многоквартирного дома. Шесть оперативных бригад были немедленно отправлены на место", - сказала Лилиана Пушкашу.

В Кишиневе загорелся новострой
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
В Кишиневе загорелся новострой

По ее словам, пострадавших нет. В настоящее время бригады оперативного вмешательства продолжают работу на месте по обнаружению и ликвидации возгорания. Обстоятельства и причину пожара специалисты выяснят позже.

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Теги:
Кишинев, Пожар

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