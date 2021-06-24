Видео: дома в Вэленах затопило ливнем - воду откачивали спасатели

Несколько домов и детский сад затопило в одном из сел Кагульского района. Там потребовалась помощь спасателей и применение спецтехники.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Вмешательство спасателей потребовалось в селе Вэлень Кагульского района после прошедших там продолжительных ливней. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.

"В ночь с 23 на 24 июня сотрудники ГИЧС из Джурджулештского района были вызваны для откачки воды из нескольких домов, пострадавших от проливных дождей на юге страны. Две бригады спасателей работали в селе Вэлень, чтобы откачать из домов воду и устранить заиливание", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, в помощи спасателей нуждались восемь домохозяйств. Здесь пожарные откачивали воду из подвалов, погребов и садов.

Как уточнили спасатели, для проведения работ использовались несколько мотопомп, а также другая техника.

Сотрудникам ГИЧС предстоит провести откачку воды в подвале детского сада №1, который также пострадал от подтопления.

Сообщается, что из-за проливных дождей значительно пострадали несколько населенных пунктов.

Комиссии по чрезвычайным ситуациям продолжают работу на местах для оценки ущерба.

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