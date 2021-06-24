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ДТП возле села Хорешты

Серьезное ДТП в Яловенском районе: погиб маленький ребенок

© Photo : Telegram / Poliția Republicii Moldova
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210624/35243962/sereznoe-dtp-v-ialovenskom-rayone-pogibla-malenkaya-devochka.html

Два легковых авто столкнулись на дороге в Яловенском районе. В результате погиб один ребенок, еще несколько человек в тяжелом состоянии в больнице.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Серьезная авария произошла близ села Хорешты Яловенского района. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции. 

Как отметили в ведомстве, столкнулись BMW и Volkswagen T5.

Полиция
© Sputnik / Miroslav Rotari
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За рулем первого авто был 19-летний водитель, второй машиной управлял 28-летний мужчина.

"В результате аварии погиб 5-летний ребенок, находившийся в Volkswagen. Еще три человека в тяжелом состоянии госпитализированы, включая 10-летнюю девочку", – говорится в сообщении полиции.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. 

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Теги:
ДТП

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