Серьезное ДТП в Яловенском районе: погиб маленький ребенок

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Серьезная авария произошла близ села Хорешты Яловенского района. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции.
Как отметили в ведомстве, столкнулись BMW и Volkswagen T5.
За рулем первого авто был 19-летний водитель, второй машиной управлял 28-летний мужчина.
"В результате аварии погиб 5-летний ребенок, находившийся в Volkswagen. Еще три человека в тяжелом состоянии госпитализированы, включая 10-летнюю девочку", – говорится в сообщении полиции.
Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
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