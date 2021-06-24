Серьезное ДТП в Яловенском районе: погиб маленький ребенок

Два легковых авто столкнулись на дороге в Яловенском районе. В результате погиб один ребенок, еще несколько человек в тяжелом состоянии в больнице.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Серьезная авария произошла близ села Хорешты Яловенского района. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции.

Как отметили в ведомстве, столкнулись BMW и Volkswagen T5.

За рулем первого авто был 19-летний водитель, второй машиной управлял 28-летний мужчина.

"В результате аварии погиб 5-летний ребенок, находившийся в Volkswagen. Еще три человека в тяжелом состоянии госпитализированы, включая 10-летнюю девочку", – говорится в сообщении полиции.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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