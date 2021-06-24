Видео: скандал в Атаках – люди вышли на улицу, начались столкновения

В Атаках разрастается скандал: сотни людей вышли на улицу и развязалась массовая драка. Разнимать протестующих пришлось спецназу.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. В городе Атаки Окницкого района разразился серьезный скандал. Люди негодуют из-за бездействия полиции, сотрудники которой не могут найти и наказать напавшего на девочку.

Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Генинспектората полиции Евгения Молчанов.

По ее словам, конфликт разгорелся после происшествия 21 июня, когда девочка отправилась купаться на Днестр.

"В какой-то момент к ней подошли трое представителей общины ромов. Девочка испугалась и позвонила своим друзьям, один из которых – ее одноклассник. Те, прибыв на место попытались защитить девочку. Так начался конфликт, который перерос в драку", – рассказала пресс-секретарь.

Как отметила Молчанов, конфликт разрешился после вмешательства полиции. Трех представителей общины ромов отпустили, но двое ребят, выступивших в защиту девочки, пострадали. Один из них – несовершеннолетний, другому – 18, он сейчас находится в больнице.

Как рассказала Молчанов, в связи с этим происшествием жители города решили собраться и обсудить инцидент. Пришло более 100 человек, однако, собрание быстро переросло в драку между сторонниками двух сторон конфликта.

Жители Атак продолжают публиковать ролики с протестами, в комментариях под ними пишут, что "возможен самосуд".

По последним данным, для прекращения массовых потасовок в городе была привлечена бригада специального назначения Fulger.

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