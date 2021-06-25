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Полицейская мигалка

Что происходит в Атаках: участники протестов жалуются на угрозы в их адрес

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210625/35244759/ataki-otaci-protesty-ugrozy.html

В Атаках протестующие разошлись только после прибытия спецназа на место событий. Что происходит сейчас в городе рассказали участники конфликта.

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. В городе местные жители вышли на протест, во время которого началась массовая потасовка, разнимать которую прибыла бригада специального назначения Fulger. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказала жительница Атак Наталья Друцэ. 

Она подтвердила для Sputnik Молдова, что люди вышли на протесты после того, как стало известно, что к ее дочери приставали несколько незнакомцев. 

Спецназ. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Видео: скандал в Атаках – люди вышли на улицу, начались столкновения

"Это похоже на междоусобные разборки. Эти случаи происходят почти каждый день: дети идут домой, а на них нападают, их избивают. К девочкам часто пристают", – отметила Друцэ. 

По ее словам, часто такие нападения остаются безнаказанными, поскольку детей сильно пугают и они не способны дать показания для начала расследования.

Тем не менее, нынешняя ситуация сподвигла правоохранительные органы обратить внимание на ситуацию.

"Приехал спецназ и люди разошлись, но проблема не решена. Также приезжал прокурор и сказал, что все старые дела, которые не закрыли, будут вновь подниматься", – заявила собеседница. 

Она добавила, что в городе сейчас спокойно, но ее семья и другие жители города, ее сторонники в этом конфликте, получали угрозы.

Информацию о протестах и драках в Атаках для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Генинспектората полиции Евгения Молчанов. 

По ее словам, конфликт разгорелся после происшествия 21 июня, когда девочка отправилась купаться на Днестр.

"В какой-то момент к ней подошли трое представителей общины ромов. Девочка испугалась и позвонила своему другу и однокласснику. Те, прибыв на место, попытались ее защитить. Так начался конфликт, который перерос в драку", – рассказала пресс-секретарь.

Как уточнила Молчанов, конфликт разрешился после вмешательства полиции. Трех представителей общины ромов отпустили, двое ребят пострадали. Один из друзей девочки – несовершеннолетний, другому – 18, сейчас он находится в больнице.  

Как рассказала Молчанов, в связи с этим происшествием жители города решили собраться и обсудить инцидент. Пришло более 100 человек, однако, собрание переросло в драку между сторонниками двух сторон конфликта.   

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