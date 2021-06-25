Арестован бывший специальный администратор Unibank по делу о краже миллиарда

Подозреваемому предъявлено обвинение по делу о "банковском мошенничестве" после того, как в его доме и офисе прошли обыски.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. По запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) суд столичного сектора Чеканы выдал постановление о предварительном аресте на 30-дневный срок бывшего специального администратора банка Unibank.

"Действия прокуратуры с санкции суда стали частью дела, квалифицируемого как "банковское мошенничество", расследующего факт списания Специальной администрацией Unibank в 2015 году более пяти миллионов евро со счета банковских гарантий", - сообщает официальный интернет-ресурс ведомства.

Прокуратура отмечает, что подозреваемый был задержан после того, как в его доме и офисе в Национальном банке РМ были проведены обыски, изъяты телефоны, компьютеры, электронные носители данных.

Ели вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет и запрет занимать определенные должности от 10 до 15 лет.

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