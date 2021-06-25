13:47 25 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.49
  • USD17.99
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.65
Поиск
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам

Арестован бывший специальный администратор Unibank по делу о краже миллиарда

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
59 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/19/35247341.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210625/35247351/Arestovan-byvshiy-spetsialnyy-administrator-Unibank-po-delu-o-krazhe-milliarda.html

Подозреваемому предъявлено обвинение по делу о "банковском мошенничестве" после того, как в его доме и офисе прошли обыски.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. По запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) суд столичного сектора Чеканы выдал постановление о предварительном аресте на 30-дневный срок бывшего специального администратора банка Unibank. 

"Действия прокуратуры с санкции суда стали частью дела, квалифицируемого как "банковское мошенничество", расследующего факт списания Специальной администрацией Unibank в 2015 году более пяти миллионов евро со счета банковских гарантий", - сообщает официальный интернет-ресурс ведомства.

Banca de Economii
© Sputnik / Rodion Proca
Новый эпизод по делу о банковском мошенничестве: что заявили в Генпрокуратуре
Прокуратура отмечает, что подозреваемый был задержан после того, как в его доме и офисе в Национальном банке РМ были проведены обыски, изъяты телефоны, компьютеры, электронные носители данных.

Ели вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет и запрет занимать определенные должности от 10 до 15 лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

С начала года в Молдове – почти сто случаев мошенничества с банковскими картами
Новые обыски и задержания по делу о банковском мошенничестве
Теги:
администратор, Unibank, арест, банк

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
Фото: в чем молдавские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио
Россия сегодня — это мы
Видео: "Россия сегодня" – это мы: к юбилею международного информагентства
Рейтинг расходов участников парламентских выборов
Рейтинг расходов участников парламентских выборов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться