Арестован бывший специальный администратор Unibank по делу о краже миллиарда

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. По запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) суд столичного сектора Чеканы выдал постановление о предварительном аресте на 30-дневный срок бывшего специального администратора банка Unibank.
"Действия прокуратуры с санкции суда стали частью дела, квалифицируемого как "банковское мошенничество", расследующего факт списания Специальной администрацией Unibank в 2015 году более пяти миллионов евро со счета банковских гарантий", - сообщает официальный интернет-ресурс ведомства.
Ели вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет и запрет занимать определенные должности от 10 до 15 лет.
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