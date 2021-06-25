Кризис усугубляется: в Атаках может быть введено чрезвычайное положение

Комиссия по чрезвычайным ситуациям собралась в Атаках, чтобы обсудить вспыхнувший в городе межэтнический конфликт - вчерашнюю массовую драку и сегодняшнюю акцию протеста.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. В пятницу, 25 июня, в 15.00 в Атаках началось в срочном порядке созванное мэром города Дмитрием Завровским заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Она обсуждает напряженную ситуацию, сложившуюся после вчерашней массовой драки в центре города.

Сообщается, что члены комиссии не исключают возможности введения в городе с сегодняшнего вечера режима чрезвычайного положения.

Напомним, вечером 24 июня в Атаках вспыхнул конфликт, переросший в массовое насилие. Впрочем, напряжение в городе начало расти еще в начале недели.

По словам пресс-секретаря полиции Атак Евгении Молчанов, конфликт фактически начался несколькими днями ранее, 21 июня, когда двое молодых людей и девушка отправились отдыхать на берег Днестра.

"В какой-то момент к девушке подошли трое представителей общины ромов. Она испугалась и позвонила своему другу и однокласснику. Те, прибыв на место, попытались ее защитить. Так начался конфликт, который перерос в драку", – рассказала пресс-секретарь.

Как уточнила Молчанов, ситуация разрешилась после вмешательства полиции. Трех представителей общины ромов отпустили, двое ребят пострадали. Один из друзей девочки – несовершеннолетний, другому – 18, сейчас он находится в больнице.

Позднее, 24 июня, в городе прошла сходка местных жителей, на которой обсуждался инцидент. Встреча переросла в массовую драку с представителями общины ромов. Чтобы прекратить насилие, понадобилось вмешательства бойцов батальона специального назначения "Фулджер".

Отметим, что жительница Атак Наталья Друцэ, мама девушки из-за которой вспыхнул конфликт, намерена подать жалобу в прокуратуру. Женщина утверждает, что в последние дни ее семья непрерывно получает угрозы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova