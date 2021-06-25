Заперт в авто в жару: спасатели разбили окно, чтобы вызволить ребенка

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Трехлетнего ребенка, оставленного в автомобиле своей матерью, освободили полицейские, после того как в машине вышел из строя замок.

"Патрульные пришли на помощь матери, после того как заметили, что она взволнована и не может открыть двери. Их попросили разбить окно машины и спасти малышку. Также были вызваны спасатели и скорая помощь", - сообщили в полиции.

На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и ему ничего не угрожает.

Инцидент произошел в городе Чимишлия, мать оставила малыша в машине, чтобы пойти за покупками, а по возвращении обнаружила, что двери машины заперты.

"Мы напоминаем всем родителям, что оставлять детей без присмотра даже на несколько минут - это огромный риск", - добавляют в полиции.

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