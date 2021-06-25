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Эксклюзив: видео начала массовой драки в Атаках

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210625/35255136/eksklyuziv-video-nachala-massovoy-draki-v-atakakh.html

Sputnik Moldova получил видеозапись начала драки, сделанную 24 июня в Атаках во время конфликта между представителями нескольких этнических групп.

КИШИНЕВ, 25 июня — Sputnik. Видеозапись была отправлена в редакцию Sputnik Молдова представителем инициативной группы по урегулированию межнационального конфликта в Атаках Анной Гайчук.

На изображении можно увидеть, как в четверг была спровоцирована массовая драка в Атаках.

Напоминаем, что вечером 24 июня в Атаках произошла массовая драка.
По словам пресс-атташе Окницкой полиции Евгении Молчанов, конфликт фактически начался несколькими днями ранее, 21 июня, когда двое молодых людей и девушка отправились отдыхать на Днестр.

"В какой-то момент к молодой женщине подошли три представителя общины ромов. Девушка очень испугалась и быстро позвонила другу и однокласснику. Эти двое пришли ей на помощь, и, таким образом, начался конфликт между ними и представителями этнической группы ромов, который перерос в драку", — уточнил пресс-секретарь.

В центре скандала оказалась и местная полиция, которая освободила троих молодых людей. Они якобы избили "защитников" девушки, один из которых был несовершеннолетним. Другой, 18 лет, находится в больнице.

Впоследствии, 24 июня, в Атаках была организована встреча местных жителей для обсуждения инцидента на Днестре. Пришло более 100 человек, и ссора между сторонами закончилась массовой дракой.

Для того чтобы остановить волнения в городе, потребовалось вмешательство спецподразделения Fulger.
Уточняем, что Наталья Друца, мать девочки, из-за которой началась драка на Днестре 21 июня, утром 25 июня сообщила Sputnik Молдова, что подаст в прокуратуру жалобу. Женщина уточнила, что после скандала в Атаках ее семье постоянно поступают угрозы.

В пятницу, 25 июня, в городе ввели ряд ограничений, в частности запрещены массовые собрания в центре города, запрещена продажа спиртного после 19.00, запрещено проведение дискотек.

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Теги:
Молдова, Атаки

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