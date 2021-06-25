Житель Кишинева сообщил о бомбе в здании Молдтелекома

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. В 20.25 мужчина 39 лет уведомил полицию через службу 112, что взрывоопасный объект находится внутри главного офиса Молдтелеком.
Все специализированные службы незамедлительно отреагировали и выехали на место происшествия: батальон патрулирования и оперативного реагирования Кишинева, оперативная группа Инспекции полиции Центра, сотрудники Инспектората чрезвычайных ситуаций, специалисты Bombteh. Сообщение оказалось ложным, мужчина был задержан.
"Правоохранительные органы немедленно окружили территорию и эвакуировали персонал, который в данный момент находился внутри здания.
После проверки здания специалистами службы Bombteh подозрительные или взрывоопасные объекты не были обнаружены", — сообщиди в полиции.
В ходе предпринятых действий подозреваемый был задержан экипажем батальона патрулирования и оперативного реагирования совместно с полицией сектора Центр и доставлен в инспекторат полиции для допроса.
В ходе уголовного производства подозреваемый признал себя виновным.
Мужчина был задержан на 72 часа и находится под следствием по обвинению в "заведомо ложном сообщении о террористическом акте".
Ему грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества от 180 до 240 часов, или лишение свободы на срок до двух лет.
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