Житель Кишинева сообщил о бомбе в здании Молдтелекома

Житель столицы, находясь в нетрезвом состоянии, сообщил о бомбе в здании, но был задержан по горячим следам.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. В 20.25 мужчина 39 лет уведомил полицию через службу 112, что взрывоопасный объект находится внутри главного офиса Молдтелеком.

Все специализированные службы незамедлительно отреагировали и выехали на место происшествия: батальон патрулирования и оперативного реагирования Кишинева, оперативная группа Инспекции полиции Центра, сотрудники Инспектората чрезвычайных ситуаций, специалисты Bombteh. Сообщение оказалось ложным, мужчина был задержан.

"Правоохранительные органы немедленно окружили территорию и эвакуировали персонал, который в данный момент находился внутри здания.

После проверки здания специалистами службы Bombteh подозрительные или взрывоопасные объекты не были обнаружены", — сообщиди в полиции.

В ходе предпринятых действий подозреваемый был задержан экипажем батальона патрулирования и оперативного реагирования совместно с полицией сектора Центр и доставлен в инспекторат полиции для допроса.

В ходе уголовного производства подозреваемый признал себя виновным.

Мужчина был задержан на 72 часа и находится под следствием по обвинению в "заведомо ложном сообщении о террористическом акте".

Ему грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества от 180 до 240 часов, или лишение свободы на срок до двух лет.

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