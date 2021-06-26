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Машина сгорела в Кишиневе

Вспыхнула, как спичка: в Кишиневе сгорела легковая машина

© Sputnik / Racu Octavian
Происшествия
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Тема:
События Кишинева (261)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210626/35266858/Vspykhnula-kak-spichka-v-Kishineve-sgorela-legkovaya-mashina.html

Инцидент произошел в субботу в столичном секторе Буюканы, владельцу авто теперь явно не позавидуешь.

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik, Алина Мунтяну. Автомобиль марки Toyota вспыхнул в субботу на одной из улиц сектора Буюканы в Кишиневе. Огонь повредил не менее 25% площади транспортного средства. Информацию об инциденте Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций (СГЗЧС) Лилиана Пушкашу.

Mașină cuprinsă de flăcări în Capitală
© Sputnik / Racu Octavian
По информации спасателей, машина пострадала минимум на 25%

 

Звонок в дежурную часть поступил в 14.43, на место происшествия немедленно был направлен пожарный расчет.

К счастью, никто не пострадал. Все обстоятельства инцидента предстоит выяснить компетентным структурам.

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Тема:
События Кишинева (261)

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Теги:
Кишинев, автомобиль, Пожар

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