В Штефан-Водском районе в Днестре утонула 15-летняя девочка

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Утром в воскресенье водолазы из Муниципального поискового управления № 1 в Кишиневе обнаружили тело 15-летней девочки, которая утонула днем ​​26 июня в реке Днестр, недалеко от села Раскайцы Штефан-Водского района. Об этом на своей странице в соцсети написала пресс-секретарь Генинспектората по чрезвычайным ситуациям.

По первой информации, девушка ходила купаться с двумя другими несовершеннолетними. Две девушки вошли в реку, а одна осталась на берегу.

"Через некоторое время девочки стали тонуть и звать на помощь. Находившаяся на берегу несовершеннолетняя попыталась спасти их, сумев вытащить на берег только одну девочку. Вторую подругу ей спасти не удалось", - сообщили в ГИЧС.

Спасатели были оповещены о случившемся и вечером 26 июня начали подводные поисковые работы, на ночь их приостанавливали. Утром 27 июня тело девочки было обнаружено командой водолазов на расстоянии 70 метров от предполагаемого места утопления на глубине 5 метров.

Для поиска использовался звуковой сканер.

По информации ГИЧС, с начала 2021 года в водоемах страны погибли 35 человек, в том числе 5 несовершеннолетних. В этом контексте спасатели призывают людей не купаться в неразрешенных и неизвестных местах, а тех, кто заботится о несовершеннолетних, строго следить за ними и не позволять им находиться в небезопасных местах.

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