На юге и севере Молдовы ливнями затопило подвалы домов

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Пожарные из спасательного отряда города Резина откачали воду из двух домов в районе Припичень-Рэзешть и в селе Волинтирь Штефан-Водского района, сообщает пресс-служба Генинспектората по чрезвычайным ситуациям.

На протяжении вечера 26 июня спасатели были привлечены к работам по откачке дождевой воды и устранению заиливания.

"Спасатели использовали мотопомпы и оказали помощь домохозяйствам, пострадавшим от подтоплений в результате ливня. Недавние дожди нанесли ущерб нескольким населенным пунктам страны. Комиссии по чрезвычайным ситуациям работают на месте, чтобы оценить ущерб", - говорится в сообщении ГИЧС.

За последние 24 часа помощь сотрудников ГИЧС потребовалась в 48 опасных ситуациях.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova