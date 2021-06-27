12:14 27 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.49
  • USD17.99
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.65
Поиск
Подтопление после ливней, архивное фото

На юге и севере Молдовы ливнями затопило подвалы домов

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1789)
161 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/1d/31845118.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210627/35271134/Na-yuge-i-na-severe-Moldovy-livnyami-zatopilo-podvaly-domov.html

В течение дня 26 июня сотрудники Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям ликвидировали последствия дождей последних дней.

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Пожарные из спасательного отряда города Резина откачали воду из двух домов в районе Припичень-Рэзешть и в селе Волинтирь Штефан-Водского района, сообщает пресс-служба Генинспектората по чрезвычайным ситуациям.

На протяжении вечера 26 июня спасатели были привлечены к работам по откачке дождевой воды и устранению заиливания. 

"Спасатели использовали мотопомпы и оказали помощь домохозяйствам, пострадавшим от подтоплений в результате ливня. Недавние дожди нанесли ущерб нескольким населенным пунктам страны. Комиссии по чрезвычайным ситуациям работают на месте, чтобы оценить ущерб", - говорится в сообщении ГИЧС.

За последние 24 часа помощь сотрудников ГИЧС потребовалась в 48 опасных ситуациях.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1789)

По теме

Трагедия во Флориде: спасатели вызволили 35 человек после обрушения многоэтажки
Заперт в авто в жару: спасатели разбили окно, чтобы вызволить ребенка
Теги:
север, юг, подтопление, наводнение, Молдова, ливни

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Марафон вакцинации СпутникомV в Кишиневе
Фото: как проходил марафон вакцинации "Спутником V" в Кишиневе
Тысячи людей выстроились в очередь за Спутником V в Кишиневе
Видео: тысячи людей выстроились в очередь за "Спутником V" в Кишиневе
Чемпионат Европы по футболу - 2021 1/8
Чемпионат Европы по футболу - 2021, 1/8 финала

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться