Видео: сильный пожар в столице, пострадало несколько квартир

КИШИНЕВ, 27 июня - Sputnik, Алина Мунтяну. Пламя охватило квартиру в многоэтажном доме на улице Василе Лупу, 36 в кишиневском секторе Буюканы.
К месту происшествия стянули три бригады пожарных. К счастью, никто не пострадал. Однако пламя повредило несколько квартир, владельцы которых находятся в отчаянии: люди говорят, что недавно сделали ремонт.
К полудню пожар удалось локализовать, еще через некоторое время огонь был потушен.
Пока неизвестно, отчего начался пожар, размеры ущерба и причину возгорания предстоит установить специалистам.
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