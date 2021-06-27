Видео: сильный пожар в столице, пострадало несколько квартир

Сильный пожар вспыхнул в воскресенье в доме на улице Василе Лупу в Кишиневе, огонь распространился на несколько квартир.

КИШИНЕВ, 27 июня - Sputnik, Алина Мунтяну. Пламя охватило квартиру в многоэтажном доме на улице Василе Лупу, 36 в кишиневском секторе Буюканы.

К месту происшествия стянули три бригады пожарных. К счастью, никто не пострадал. Однако пламя повредило несколько квартир, владельцы которых находятся в отчаянии: люди говорят, что недавно сделали ремонт.

К полудню пожар удалось локализовать, еще через некоторое время огонь был потушен.

Пока неизвестно, отчего начался пожар, размеры ущерба и причину возгорания предстоит установить специалистам.

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