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Пожар в Кишиневе

Видео: сильный пожар в столице, пострадало несколько квартир

© Sputnik / Yuriy Anna
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Сильный пожар вспыхнул в воскресенье в доме на улице Василе Лупу в Кишиневе, огонь распространился на несколько квартир.

КИШИНЕВ, 27 июня - Sputnik, Алина Мунтяну. Пламя охватило квартиру в многоэтажном доме на улице Василе Лупу, 36 в кишиневском секторе Буюканы.

К месту происшествия стянули три бригады пожарных. К счастью,  никто не пострадал. Однако пламя повредило несколько квартир, владельцы которых находятся в отчаянии: люди говорят, что недавно сделали ремонт.  

К полудню пожар удалось локализовать, еще через некоторое время огонь был потушен.

Пока неизвестно, отчего начался пожар, размеры ущерба и причину возгорания предстоит установить специалистам.

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Теги:
Кишинев, квартира, Пожар

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