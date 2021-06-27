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Пожар в Кишиневе

"Нам негде спать, у нас нет никого" – новые подробности пожара в Кишиневе

© Sputnik / Yuriy Anna
Происшествия
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Тема:
События Кишинева (264)
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Sputnik Молдова
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Несколько жителей дома на улице Василе Лупу, где в воскресенье вспыхнул пожар, остались без крыши над головой. Люди говорят, что им негде ночевать.

КИШИНЕВ, 27 июня — Sputnik, Алина Мунтяну. Несколько семей остались на улице и вынуждены ночевать у родственников после того, как их жилища пострадали в результате воскресного пожара на улице Василе Лупу в столице.

Incendiu oe strada Vasile Lupu din Chișinău
© Sputnik / Yuriy Anna
Пожар начался в воскресенье в первой половине дня

Во время пожара, который охватил их квартиры, люди в панике высыпали на улицу.
Женщина, покинувшая квартиру с младенцем на руках, рассказала корреспонденту Sputnik Молдова, что недавно закончила ремонт в квартире и теперь придется начинать все сначала.

"Мы только закончили ремонт. Я даже не знаю, куда идти. Нам даже некуда обратиться, у нас никого нет", — в отчаянии сказала женщина.

Другой житель квартала, который пострадал от пожара, — врач Центрального военного клинического госпиталя в Кишиневе, который, по словам соседей, находится в непосредственной близости от сгоревшего дома. Корреспонденту Sputnik Молдова сообщили, что во время пожара его не было дома, а когда он вернулся, то обнаружил сгоревшую квартиру.

По словам жильцов дома, пожар произошел в съемной квартире.

Предположительно причиной возгорания послужило короткое замыкание.

Напоминаем, 27 июня, около 11.00 загорелась квартира в многоквартирном доме на улице Василе Лупу, из-за ветреной погоды и жаркой температуры воздуха пламя быстро распространилось и затронуло другие дома. На месте работали три пожарные команды. Причина и обстоятельства возникновения пожара пока неизвестны.

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Тема:
События Кишинева (264)

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Теги:
пострадавшие, Кишинев, Пожар

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