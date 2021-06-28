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Гидигичское водохранилище

Спасатели нашли в озере Гидигич тело 9-летнего мальчика

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210628/35278517/spasateli-nashli-v-ozere-gidigich-telo-9-letnego-malchika.html

Мальчик пошел купаться, а вскоре пропал и родители были вынуждены обратиться за помощью к спасателям.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Водолазы Регионального поисково-спасательного управления №1 в столице были вызваны для проведения подводных работ на озере Гидигич. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. 

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© Photo : Miroslav Rotari
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По первой информации, 9-летний мальчик был на озере с семьей, но пошел купаться один.

Как отметили в ГИЧС, вскоре после этого родственники заметили, что ребенка нет на месте купания, и обратились в Единую службу спасения 112.

"На месте вмешалась бригада спасателей для проведения подводных работ, которые совершили погружение в озеро. Безжизненное тело несовершеннолетнего было обнаружено в нескольких метрах от берега. Обстоятельства происшествия уточняются", - говорится в сообщении ГИЧС. 

В этом контексте спасатели вновь призывают людей строго следить за детьми возле водоемов: нельзя позволять им находиться в воде без присмотра, особенно в неавторизованных и неразрешенных местах.

По данным спасателей, с начала 2021 года в водоемах страны погибли 36 человек, в том числе семь детей.

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Теги:
водолазы, спасатели, Гидигич, утонул

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