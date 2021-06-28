Приговор за педофилию и эксплуатацию: мать надругалась над собственными детьми

Страшная история: мать совершала сексуальное насилие в отношении двух собственных детей, а после принудила к контакту с мужчиной свою дочь.

КИШИНЕВ, 28 июн - Sputnik. Мать четверых несовершеннолетних детей получила в общей сложности 21 год лишения свободы в женской колонии. Об этом сообщили в понедельник в Генпрокуратуре.

По данным следствия, женщину осудили за сексуальное насилие над двумя детьми и торговлю в целях сексуальной эксплуатации другого ребенка.

По данным ведомства, все происходило в условиях, когда женщина уже была лишена родительских прав, будучи допущенной официальным опекуном к содержанию, воспитанию и уходу за своими несовершеннолетними детьми.

"В конце июня 2020 года, находясь в доме своих родителей, которые заботились о ее детях, обвиняемая, предположительно, изнасиловала двух своих мальчиков в возрасте пяти и 10 лет соответственно. Будучи выслушанными в особых условиях, несовершеннолетние заявили, что она будила их ночью, оскорбляла, и что такая ситуация повторялась несколько дней подряд", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Также выяснилось, что в 2015 году осужденная перевезла свою 9-летнюю дочь в Россию, где принудила ее вступить в контакт с мужчиной.

О пережитом дети рассказали бабушке и дедушке, которые сразу же сообщили всю информацию правоохранительным органам.

Согласно материалам следствия, в 2019 году подсудимая была лишена родительских прав за то, что не заботилась о детях и вела антиобщественный образ жизни, злоупотребляя алкоголем.

Жертвам насилия оказывается медицинская, социальная и психологическая помощь.

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