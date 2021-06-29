Кишиневец утонул в озере на улице Албишоара

По информации территориальных подразделений инспектората, с начала 2021 года в водоемах страны погибли 39 человек, в том числе 8 несовершеннолетних.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Тело 51-летнего мужчины было извлечено водолазами Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям вечером 28 июня из водоема на улице Албишоара в Кишиневе. Об этом сообщает пресс-служба ГИЧС.

"Все произошло вечером 28 июня. Звонок в службу 112 поступил в 21.09. По первой информации, мужчина вошел в воду, чтобы искупаться, но на берег не вышел. Для проведения подводных работ были мобилизованы две спасательные бригады. Вскоре тело было найдено. Дело расследуют правоохранительные органы", - сообщает пресс-служба спасателей.

ГИЧС также призывает людей не купаться в местах, не предназначенных для этого. Кроме того, во избежание трагедий у водоемов не рекомендуется употребление спиртных напитков.

По информации территориальных подразделений инспектората, с начала 2021 года в водоемах страны погибли 39 человек, в том числе 8 несовершеннолетних.

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