Похититель велосипедов: полиция задержала парня, промышлявшего воровством

За совершенный поступок ему грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемая работа в пользу общества от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до четырех лет.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Полицейские сектора Рышкановка задержали 23-летнего молодого человека из Оргеева, укравшего велосипед из подъезда одного из жилых домов на улице Чеукарь. Полицейские установили, что он причастен к краже 35 велосипедов в Кишиневе. Теперь задержанному грозит до четырех лет тюрьмы, сообщают в Генинспекторате полиции.

Полицейские столичного сектора Рышкановка были оповещены о факте кражи велосипеда модели F 24 F с лестничной площадки многоквартирного дома на улице Чеукарь. Они провели расследование с целью установления всех обстоятельств.

"На месте похищения имущества следователи также изучили записи камер наблюдения в этом районе. По результатам их изучения был установлен момент кражи. Ущерб, нанесенный потерпевшему, составляет 2400 леев", — сообщили в полиции.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 186 Уголовного кодекса.

В результате мер, принятых сотрудниками отдела по расследованию преступлений и уголовного розыска ИП Рышкань, подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 23-летний мужчина из Оргеева. Полиция также установила, что молодой человек подозревается в совершении 35 краж велосипедов на территории Кишинева.

"На допросе молодой человек признал свою вину, сообщив, что украл велосипеды, чтобы продать их и получить прибыль. При этом следователи обнаружили и забрали велосипед, который подлежал возврату владельцу", — отмечается в сообщении полиции.

Молодой человек был задержан и заключен под стражу. За совершенный поступок ему грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемая работа в пользу общества от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до четырех лет.

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