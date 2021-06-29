Пара из Кишинева задержана за ограбление киосков с лотерейными билетами

В настоящее время мужчина и женщина находятся под следствием по делу о грабеже - преступлении, которое по закону карается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Мужчина и женщина, 43 и 44 лет соответственно, были задержаны на 72 часа сотрудниками инспектората полиции Чекан. Пара не в первый раз предстает перед судом по разным видам преступлений, сообщают в полиции.

Их подозревают в совершении двух ограблений. Первый эпизод воровства произошел 19 мая, о чем в полицию сообщили сотрудники двух киосков, расположенных на улицах М. Маноле и М. Драган, где двое неизвестных похитили лотерейные билеты. Ущерб был оценен в 950 леев.

Второй случай произошел 25 мая, тогда обвиняемые были замечены в киоске на улице Игоря Виеру, где также украли лотерейные билеты на сумму 1000 леев.

После совершения преступлений подозреваемые скрылись в неизвестном направлении.

В результате расследования полиция установила личности и задержала подозреваемых в совершении преступлений. Они были доставлены в полицию для допроса и установления всех обстоятельств дела, где признались в совершении краж.

В настоящее время подозреваемые находятся под следствием по делу о грабеже - преступлении, которое по закону карается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

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