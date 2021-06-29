Фото, видео: страшное ДТП в Бендерах – КамАЗ снес два легковых авто

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло на одной из улиц Бендер, сообщили в пресс-центре МВД Приднестровья.
Как отметили в ведомстве, столкновение произошло около 15.10.
"Груженый КамАЗ, не снижая скорости, врезается в два легковых автомобиля. После столкновения кабина и прицеп грузовика перевернулись. От удара придавило водителя Toyota, он погиб на месте", – говорится в сообщении правоохранителей.
Как уточнили в ведомстве, водителю и пассажиру Volkswagen помогли выбраться очевидцы: одного из них с ссадинами и ушибами головы госпитализировали в больницу.
По данным правоохранителей, водитель большегруза выбрался самостоятельно. Также известно, что детей в автомобилях не было.
"Спасатели и пожарные извлекли погибшего из искореженного автомобиля", – говорится в сообщении МВД Приднестровья.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства трагедии. Предварительная причина аварии – у КамАЗа отказали тормоза.
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