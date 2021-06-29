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ДТП

Фото, видео: страшное ДТП в Бендерах – КамАЗ снес два легковых авто

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/05/31916775.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210629/35298737/dtp-bendery-kamaz-smyal-legkovoe-avto.html

Грузовик на скорости смял легковое авто и вместе с ним протаранил еще одну машину. Водитель автомобиля, попавшего под первый удар, погиб на месте.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло на одной из улиц Бендер, сообщили в пресс-центре МВД Приднестровья.

Как отметили в ведомстве, столкновение произошло около 15.10.

"Груженый КамАЗ, не снижая скорости, врезается в два легковых автомобиля. После столкновения кабина и прицеп грузовика перевернулись. От удара придавило водителя Toyota, он погиб на месте", – говорится в сообщении правоохранителей. 

Как уточнили в ведомстве, водителю и пассажиру Volkswagen помогли выбраться очевидцы: одного из них с ссадинами и ушибами головы госпитализировали в больницу.

Accident grav la Bender: Șoferul unui automobil a murit pe loc
© Photo : Ministerul Afacerilor Interne din stânga Nistrului
ДТП в Бендерах.

По данным правоохранителей, водитель большегруза выбрался самостоятельно. Также известно, что детей в автомобилях не было.

Accident grav la Bender: Șoferul unui automobil a murit pe loc
© Photo : Ministerul Afacerilor Interne din stânga Nistrului
ДТП в Бендерах.

"Спасатели и пожарные извлекли погибшего из искореженного автомобиля", – говорится в сообщении МВД Приднестровья. 

Accident grav la Bender: Șoferul unui automobil a murit pe loc
© Photo : Ministerul Afacerilor Interne din stânga Nistrului
ДТП в Бендерах.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства трагедии. Предварительная причина аварии – у КамАЗа отказали тормоза.

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Теги:
Бендеры, дтп

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