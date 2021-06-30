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Пожар на ул. Петру Рареш, 77, в Кишиневе.

Фото: крупный пожар в Кишиневе – на месте несколько экипажей спасателей

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210630/35314851/krupnyy-pozhar-v-kishineve-na-meste-neskolko-ekipazhey-spasateley.html

По предварительной информации, пламя разгорелось на одном из складов. На место оперативно выехало несколько бригад пожарных.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Серьезный пожар вспыхнул на Петру Рареш, 77 в Кишиневе. Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. 

"По предварительной информации, горит склад. На место возгорания направлены несколько экипажей пожарных", – заявила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Генинспектората чрезвычайных ситуаций Лилиана Пушкашу.

По сообщениям очевидцев, на месте работают не меньше шести экипажей спасателей. 

Подробности инцидента будут известны позже.

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Теги:
Кишинев, Пожар

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