Фото: крупный пожар в Кишиневе – на месте несколько экипажей спасателей

По предварительной информации, пламя разгорелось на одном из складов. На место оперативно выехало несколько бригад пожарных.

КИШИНЕВ, 30 июн - Sputnik. Серьезный пожар вспыхнул на Петру Рареш, 77 в Кишиневе. Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.

"По предварительной информации, горит склад. На место возгорания направлены несколько экипажей пожарных", – заявила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Генинспектората чрезвычайных ситуаций Лилиана Пушкашу.

По сообщениям очевидцев, на месте работают не меньше шести экипажей спасателей.

Подробности инцидента будут известны позже.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova